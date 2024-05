Foresta di Roccarainola: Evento Teatrale per i Bambini con Giovanna Lettieri e il Clown Zoomiddo

Ieri, nella suggestiva Foresta di Roccarainola, si è tenuto un evento artistico che ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli: la rappresentazione teatrale “Le Storie di Noc e il Folletto Scansafossi”. Questo spettacolo, basato sul libro di racconti scritto da Giovanna Lettieri, è stato interpretato dalla stessa autrice insieme al clown Crescenzo De Luca, conosciuto con il nome d’arte Zoomiddo.

L’evento, organizzato in occasione della chiusura del catechismo con il Maresciallo Aniello Miele e l’Associazione Incontro, ha avuto come obiettivo principale la trasmissione di importanti messaggi ai bambini. Attraverso una chiave umoristica e coinvolgente, lo spettacolo ha sottolineato valori essenziali come il rispetto per la natura, l’amicizia e la fratellanza.

Giovanna Lettieri, nata a San Paolo Bel Sito (NA) nel 1978, è un’artista poliedrica con una lunga carriera nel campo delle belle arti. Dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha esposto le sue opere in numerose mostre sia in Italia che all’estero, ricevendo riconoscimenti a livello internazionale. Oltre alla pittura, Giovanna si dedica alla scrittura e al cinema, come dimostrato dalla pubblicazione del suo libro di fiabe e la realizzazione di cortometraggi.

Crescenzo De Luca, in arte Zoomiddo, ha portato la sua esperienza come clown e animatore per creare un personaggio memorabile, il Folletto Scansafossi. Con una formazione che include mimo corporeo, commedia dell’arte, clownerie e regia teatrale, Zoomiddo ha fondato Circolab Educational 016, un collettivo dedicato all’insegnamento delle discipline circensi e del riciclo creativo.

La performance ha coinvolto attivamente i bambini, trasportandoli in un mondo magico e colorato, grazie alle abilità narrative di Giovanna Lettieri e all’energia contagiosa di Zoomiddo. Il pubblico ha potuto godere di una serata di divertimento educativo, lasciando un segno positivo nella comunità locale.

L’evento ha rappresentato un momento di unione e condivisione, promuovendo la consapevolezza ambientale e l’importanza dei legami sociali attraverso l’arte e la creatività.