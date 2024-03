PRATA P.U. (AV), il 7 marzo incontro con Gal Partenio per progetto “Villages of tradition”

Si terrà venerdì 7 Marzo alle ore 18.00, presso la sala convegni del Palazzo Baronale, l’incontro promosso dal GAL Partenio in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Prata Principato Ultra per la presentazione del progetto di cooperazione transnazionale “Village of Tradition”.

Durante l ‘incontro , r ivolto agli operatori economici dell’ospitalità, del commercio, della ristorazione, dell’artigianato d’autore, dei servizi logistici e della mobilità , s arà illustrata l’idea progettuale fi nalizzata a realizzare una rete dei soggetti appartenenti alla fi liera turistica al fi ne di valorizzare e ottenere un marchio di riconoscimento che promuova la sostenibilità territoriale e la produzione d i origine locale.