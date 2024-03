NAPOLI. Arrestati Due Minorenni a Napoli per Tentato Omicidio: Svelate le Dinamiche di uno Scontro Tra Quartieri

La Polizia di Stato di Napoli, su incarico del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’incarcerazione di un diciassettenne e di un sedicenne, entrambi coinvolti in un grave episodio di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento è stato emanato in seguito alle approfondite indagini condotte dalla Squadra Mobile in relazione al ferimento di un sedicenne avvenuto il 27 dicembre 2023 a Napoli, in piazza Carlo III, zona Vicaria.

La vittima, ferita al braccio destro da un colpo d’arma da fuoco, fu trasportata all’Ospedale dei Pellegrini, dove rimase ricoverata per un lungo periodo, sottoponendosi a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione dei frammenti balistici causati dal proiettile a “pallini”. L’arma utilizzata, tipica per la caccia, presenta la caratteristica di frammentarsi in numerose particelle colpendo il bersaglio.

Le indagini hanno rivelato che l’incidente è il risultato di una conflittualità tra gruppi di giovani appartenenti a quartieri diversi. In particolare, si sono scontrati ragazzi del Borgo Sant’Antonio Abate, a cui appartiene la vittima, e quelli del Rione Reggia, situato nei pressi di via Stadera nel quartiere Poggioreale, al confine tra i comuni di Napoli e Casoria.

Il provvedimento eseguito comprende due misure cautelari, emesse durante le indagini preliminari. È importante sottolineare che i destinatari sono attualmente persone sotto indagine, e quindi presumibilmente innocenti fino a una sentenza definitiva. Le misure sono soggette a mezzi di impugnazione, garantendo ai coinvolti il diritto a un giusto processo.