Aiello del Sabato, arrivano i Bottari: il 7 novembre tappa del tour “Abballa dint’o Fuoco”

Ritmo, tradizione e sonorità popolari fanno tappa ad Aiello del Sabato.

Venerdì 7 novembre, alle ore 21:00, il paese irpino ospiterà una delle date del tour 2025 di Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania, gruppo simbolo della musica popolare campana.

Lo spettacolo, dal titolo “Abballa dint’o Fuoco”, porta sul palco energia percussiva, canti e coreografie che richiamano i riti contadini legati al fuoco, alla terra e ai ritmi ancestrali. I Bottari sono noti per l’uso caratteristico di botti, tini e falci come strumenti musicali, un tratto che li ha resi riconoscibili in tutta Italia e all’estero.

L’evento si terrà nel cuore del paese e si preannuncia come un momento di forte partecipazione comunitaria, in cui tradizione e spettacolo si intrecciano in un’esperienza collettiva.

La serata è aperta a tutti gli appassionati della musica popolare campana e delle sue espressioni più autentiche.