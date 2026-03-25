Pozzuoli, incidente sul lavoro al porto: si spezza una catena da una gru, operaio in gravi condizioni

Attimi di grande paura nella tarda mattinata al porto di Pozzuoli, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro durante le operazioni su un pontone galleggiante. Per cause ancora in corso di accertamento, una catena collegata a una gru si è improvvisamente spezzata, colpendo due operai impegnati nei lavori.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni, rimasto seriamente ferito nell’impatto. L’operaio è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in condizioni critiche. Ferito anche un suo collega, presente sul pontone al momento dell’incidente, le cui condizioni sarebbero meno gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme agli agenti della Polizia e alla Capitaneria di Porto, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti su quanto accaduto.