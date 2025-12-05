Lauro, completati i lavori di restauro e messa in sicurezza della Cripta della Chiesa della Pietà

La Cripta della Chiesa della Pietà torna a splendere. Il Comune di Lauro ha annunciato il completamento degli interventi di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dell’antico sito, restituendo al pubblico uno degli ambienti più suggestivi e ricchi di storia del territorio.

I lavori hanno interessato l’intera area interna della cripta, dove sono stati consolidati gli spazi, ripristinata la piena fruibilità e realizzati interventi mirati alla tutela degli antichi affreschi, oggi perfettamente leggibili e meglio valorizzati. L’intero apparato decorativo è ora protetto e messo in risalto da un nuovo sistema di illuminazione, studiato per garantire un equilibrio tra rispetto del bene e qualità della visita.

Completate anche le nuove passerelle, che permettono un percorso più agevole e sicuro, rendendo la cripta accessibile a un numero maggiore di visitatori.

Da oggi il sito è nuovamente aperto al pubblico: un’occasione preziosa per cittadini, appassionati e turisti di riscoprire un luogo che custodisce testimonianze storiche e artistiche di grande valore.

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, sottolineando l’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale locale.