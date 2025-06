Portici, scomparsa Rosanna Fiore: ricerche estese, ancora nessuna traccia

Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Rosanna Fiore, 55 anni, residente a Portici. La donna è uscita di casa mercoledì 11 giugno intorno alle 11 con l’intenzione, secondo quanto riferito dai familiari, di andare a fare la spesa. Ma da quel momento di lei si sono perse le tracce.

Un dettaglio in particolare ha fatto subito scattare l’allarme: Rosanna ha lasciato in casa la borsa, i documenti e il cellulare. Un comportamento che i parenti hanno definito insolito, tanto da spingere fin da subito ad attivare le ricerche.

Le operazioni si sono fatte via via più intense. Questa mattina, nella sede della Prefettura di Napoli, si è riunita in via straordinaria la cabina di regia per coordinare gli sforzi di tutte le forze in campo. La macchina dei soccorsi, ormai a pieno regime, vede il coinvolgimento di Protezione Civile, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Soccorso Alpino e unità cinofile specializzate.

Le ricerche si stanno concentrando non solo nelle zone urbane di Portici ma anche nei comuni limitrofi: Ercolano, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano. Particolare attenzione viene riservata alle aree più impervie alle pendici del Vesuvio, dove operano i Vigili del Fuoco con droni e tecnologie di mappatura topografica (TAS), mentre la Capitaneria di Porto monitora il tratto di costa nel caso in cui la donna si fosse spostata verso il mare.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private sono al vaglio degli investigatori e delle polizie municipali dei comuni coinvolti. Intanto, le ASL della zona stanno verificando eventuali accessi ospedalieri che possano ricondurre alla donna, anche sotto falso nome o in stato confusionale.

L’ultima segnalazione attendibile risale a poco dopo le 11 di mercoledì mattina, quando una conoscente sostiene di averla vista in via Libertà, forse diretta verso la Circumvesuviana.

Il caso ha attirato l’attenzione anche della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che nella serata di ieri ha rilanciato l’appello dei familiari e mostrato le foto della donna, sperando in una segnalazione utile.

Al momento, però, non è emerso alcun elemento concreto che possa indicare dove si trovi Rosanna. L’apprensione cresce di ora in ora e la comunità di Portici, scossa e mobilitata, continua a sperare in un epilogo positivo. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità.