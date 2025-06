PUC, martedì 17 giugno incontro pubblico nell’aula consiliare Destinatari cittadini, tecnici ed operatori economici

Verso il progetto definitivo del PUC. È questo il titolo scelto per l’appuntamento di informazione e partecipazione messo in calendario dall’Amministrazione comunale di Pollena Trocchia per il prossimo 17 giugno quando, a partire dalle ore 19, l’aula consiliare “Falcone-Borsellino” ospiterà un incontro pubblico con cittadini, tecnici ed operatori economici. Sotto la luce dei riflettori, il Piano Urbanistico Comunale, che sarà al centro degli interventi dell’architetto Michele Somma, responsabile comunale del Puc, che illustrerà le finalità della manifestazione di interesse per il potenziamento e/o nuovo insediamento di attività volta alla definizione del dimensionamento delle attività non residenziali del Piano, il cui termine di adesione è stato prorogato al 30 giugno, e l’architetto Cinzia Panneri, progettista dello strumento di pianificazione urbanistica, che metterà in evidenza le strategie per la costruzione del progetto definitivo del PUC. «Il Piano Urbanistico comunale è sempre più vicino a divenire realtà, per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno programmare un nuovo incontro pubblico che possa spiegare le ragioni che hanno animato le nostre scelte per il futuro del nostro territorio, ma anche modi e tempi per il coinvolgimento attivo di cittadinanza e stakeholder» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco delegato all’urbanistica, che martedì introdurrà e modererà l’incontro. «Questa Amministrazione comunale da tempo lavora per lo sviluppo organico e coerente del nostro territorio, ma anche partecipato e condiviso. Martedì sarà la giusta occasione per un confronto costruttivo con la cittadinanza e i professionisti, che avvicinerà il nostro comune di un ulteriore passo al raggiungimento di un obiettivo fondamentale per l’intero territorio» ha spiegato Carlo Esposito, a cui saranno affidate le conclusioni dell’incontro di martedì.