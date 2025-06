Tamponamento sull’Asse Mediano, due feriti e traffico in tilt tra Afragola e Cardito

Un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione sull’Asse Mediano nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno, all’altezza dello svincolo Afragola-Cardito. Intorno alle 13:00, al km 23,700 della Strada Statale 162 NC, si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto più veicoli e causato il ferimento di due persone, trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell’Anas e i carri attrezzi per liberare la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto avrebbe perso il controllo finendo sulla corsia opposta e centrando in pieno un’altra vettura. Ancora da accertare le cause esatte dell’impatto. La circolazione ha subito forti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni; una corsia è stata chiusa e il traffico deviato in uscita a Frattamaggiore. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi e stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre si valuta l’acquisizione di immagini da eventuali telecamere di sorveglianza.