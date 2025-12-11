Altavilla Irpina (AV) – Il 16 dicembre 2025 incontro con Don Maurizio Patriciello

Il Forum dei Giovani di Altavilla Irpina, il Comune di Altavilla Irpina e il Gruppo Scout Altavilla 1 promuovono l’incontro pubblico “Essere realtà sociale: cittadini e comunità”, un’occasione significativa di dialogo e riflessione sul ruolo attivo dei cittadini e sulla forza delle relazioni che tengono unite le nostre comunità.

La serata prenderà il via alle ore 18:00 con la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta. Alle ore 19:00, presso la sala conferenze del Palazzo Comitale De Capua, la comunità incontrerà don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano (NA), figura di grande sensibilità e coraggio, da anni impegnata nel sostenere e accompagnare realtà sociali particolarmente fragili.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Dott. Mario Vanni e don Livio Iannaccone, parroco di Altavilla Irpina, che con la loro presenza testimoniano l’importanza di un lavoro condiviso e di una visione comune orientata al bene della cittadinanza.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un prezioso momento di partecipazione, confronto e crescita collettiva, con l’augurio di rafforzare sempre più il senso di comunità e di responsabilità sociale.