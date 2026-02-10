Napoli, il Giorno del Ricordo a Capodimonte: istituzioni e cittadini commemorano le vittime delle foibe

NAPOLI — Autorità civili, rappresentanti delle istituzioni, studenti e associazioni si sono riuniti questa mattina nel Real Bosco di Capodimonte per celebrare il Giorno del Ricordo, la ricorrenza nazionale dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati del secondo dopoguerra.

Alla cerimonia ha preso parte anche il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, che ha ricordato il ruolo storico della città nell’accoglienza dei profughi provenienti dalle regioni dell’Adriatico orientale. Cirillo ha sottolineato come Napoli, negli anni successivi al conflitto, abbia rappresentato un luogo di integrazione e solidarietà, dove molte famiglie trovarono la possibilità di ricostruire la propria vita. Essere presenti oggi, ha affermato, significa non solo rendere omaggio alla memoria di quelle vicende, ma riaffermare i valori di fratellanza e convivenza che caratterizzano la comunità napoletana.

Nel corso dell’iniziativa è stata deposta una corona di alloro sotto la targa commemorativa dedicata all’eccidio e all’esodo, in un momento di raccoglimento condiviso dalle istituzioni territoriali e dai rappresentanti della società civile. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la vicesindaca del Comune di Napoli Laura Lieto, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Luca Trapanese, esponenti dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi studenti.

Nel suo intervento conclusivo, Cirillo ha evidenziato l’importanza di trasmettere alle giovani generazioni la conoscenza di quegli eventi storici, affinché il ricordo del passato diventi un impegno condiviso per la pace e per il rifiuto di ogni forma di odio e discriminazione, soprattutto in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e conflitti. La commemorazione di Capodimonte si inserisce così nel più ampio calendario di iniziative promosse sul territorio per mantenere viva la memoria storica e rafforzare il senso di responsabilità civile delle comunità locali.