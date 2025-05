Pompei celebra la Vesuvio Oplonti Volley: lo sport come motore di crescita e comunità.(Foto)

Giornata di festa e significato quella vissuta oggi a Pompei, dove l’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo le atlete della ASD Vesuvio Oplonti Volley. Un incontro simbolico che ha visto protagoniste giovani sportive esemplari per impegno, passione e determinazione.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato con forza il valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Inclusione, rispetto, spirito di squadra e senso di appartenenza sono i valori che la pratica sportiva contribuisce a diffondere, diventando un pilastro fondamentale per la formazione delle nuove generazioni e per il rafforzamento del tessuto sociale cittadino.

«Pompei crede nello sport, Pompei investe nel talento» è il messaggio chiaro e convinto emerso dall’incontro, che ha voluto premiare non solo i risultati sportivi, ma soprattutto il percorso educativo e umano portato avanti dalla società sportiva, dai tecnici e dalle famiglie.

La visita della Vesuvio Oplonti Volley è stata anche l’occasione per rinnovare l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere lo sport a tutti i livelli, riconoscendolo come una risorsa essenziale per il presente e il futuro della comunità. Pompei, ancora una volta, si dimostra città viva, dinamica e attenta ai talenti del proprio