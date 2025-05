Forza Italia, sabato 10 maggio il Congresso Cittadino a Grottaminarda: focus su territorio e rilancio politico

Si terrà sabato 10 maggio alle ore 10:30 in Piazza della Vittoria a Grottaminarda il Congresso Cittadino di Forza Italia, un appuntamento di grande rilevanza politica per l’intera Valle dell’Ufita. L’incontro rappresenta un’occasione per rilanciare l’azione del partito sul territorio, rafforzare il dialogo con i cittadini e definire le strategie in vista delle prossime sfide elettorali.

Il congresso sarà presieduto dai vertici locali e regionali del partito e vedrà gli interventi di figure di primo piano: Giuliana Franciosa (vice segretaria provinciale), Michela Colucci (segretaria provinciale dei giovani) e Francesco Silvestro (vice segretario regionale). Interverranno inoltre il consigliere regionale Livio Petitto e Carmine De Angelis, vice segretario regionale.

A portare il saluto della segreteria provinciale sarà Angelo Antonio D’Agostino, mentre le conclusioni saranno affidate a Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.

Il congresso sarà un momento di confronto e partecipazione, volto a riaffermare l’identità del partito e la sua centralità nella costruzione di un progetto politico capace di interpretare e rispondere ai bisogni delle comunità locali.