Moschiano punta sul Marrone di Santa Cristina: incontro pubblico per il riconoscimento IGP

Il Comune di Moschiano si prepara ad accogliere un momento significativo per la valorizzazione del proprio patrimonio agricolo. Martedì 14 maggio 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la Sala Consiliare, si terrà un incontro pubblico dedicato al “Marrone di Santa Cristina”, prodotto d’eccellenza del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Promotore con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, mira a sostenere la candidatura del marrone alla certificazione IGP (Indicazione Geografica Protetta), strumento fondamentale per tutelare e rilanciare una delle più pregiate varietà di castagna della zona.

L’incontro sarà l’occasione per informare la cittadinanza e gli operatori del settore sul percorso da intraprendere per ottenere il riconoscimento, ma anche per confrontarsi sulle strategie di valorizzazione del prodotto e sulle ricadute positive per l’economia locale.

Il sindaco e l’intera amministrazione invitano la comunità a partecipare attivamente all’evento, contribuendo con idee, esperienze e impegno a questo importante processo di promozione del territorio.