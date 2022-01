POMIGLIANO. Stamattina 12 Gennaio, nuovo open day per vaccinazioni

di Giuseppe Napolitano

Si terrà oggi, nella città delle “fabbriche”, *presso il centro vaccinale di via Trieste un nuovo open day, dalle 17 alle 21.

Per accedere alla vaccinazione non vi sarà obbligo di prenotazione e la stessa sarà valida per coloro che devono ancora ricevere la somministrazione di una delle tre dosi vaccinali.

Dell’ultimo open day, si ricordano le lamentele di diversi cittadini che denunciarono sui social di essersi ritrovati scavalcati dopo inutili ore di fila da “prenotati” dai quali non si capiva quando avessero ritirato il ticket per la somministrazione generando malcontento tra i cittadini in fila.

Sperando che tensioni e virus possano via via diminuire con l’aumento dei vaccini, Pomigliano si appresta a vivere un nuovo Open Day per dare un altro contributo alla lotta al virus.

