Pomigliano d’Arco, rissa davanti a un locale: ferito un 19enne di Mugnano del Cardinale

Momenti di tensione nella notte a Pomigliano d’Arco, dove una lite scoppiata all’interno di un locale è degenerata in violenza, lasciando feriti due giovani. Tra loro anche un 19enne originario di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo sarebbe rimasto ferito al gluteo durante la rissa, pur risultando estraneo alla lite. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato e deve rimanere sotto osservazione. I medici hanno comunque escluso il pericolo di vita.

L’intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna è avvenuto in un locale situato in via dell’Aeronautica, dove si sarebbe verificata la lite.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia scatenato la rissa. Al momento non è noto se i due feriti si conoscessero o se siano stati coinvolti casualmente nell’episodio.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri, impegnati nei rilievi utili alle indagini, che proseguono per individuare eventuali responsabili.