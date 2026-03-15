Castellammare di Stabia pronta ad accogliere il Top Meeting Cardiology: appuntamento il 15 e 16 maggio

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi nel panorama scientifico dedicato alla cardiologia. Il 15 e 16 maggio 2026 Castellammare di Stabia ospiterà la seconda edizione di TMC.1 – Top Meeting Cardiology, congresso che riunirà specialisti, ricercatori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna con un programma ancora più ricco, confermandosi come un importante momento di confronto tra esperti affermati e nuove generazioni di cardiologi.

Un congresso tra ricerca e pratica clinica

Il meeting si propone di creare uno spazio di dialogo scientifico capace di mettere in relazione l’esperienza dei principali Opinion Leader della cardiologia con il contributo di giovani specialisti e ricercatori.

Il programma scientifico sarà articolato attraverso lezioni magistrali, sessioni interattive “How to” e incontri “Meet the Expert”, oltre a momenti di confronto multidisciplinare dedicati alle più recenti evidenze scientifiche e alle loro applicazioni nella pratica clinica quotidiana.

L’obiettivo è quello di trasformare i risultati della ricerca in strumenti concreti per la diagnosi e il trattamento delle patologie cardiovascolari.

Lezioni d’autore e sessioni interattive

Tra gli elementi centrali dell’evento ci saranno:

• Lezioni d’autore con relatori di rilievo internazionale

• Dibattiti scientifici guidati da discussant ed esperti del settore

• Sessioni pratiche e interattive dedicate alla formazione diretta

• Approfondimenti sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche in ambito cardiologico

Un format pensato per favorire la partecipazione attiva dei professionisti e stimolare il confronto tra diverse esperienze cliniche.

La direzione scientifica

La guida scientifica del congresso è affidata ai cardiologi:

• Michele Capasso

• Antonino Granatelli

• Fabio Minicucci

Questa edizione segna anche l’ingresso del professor Antonino Granatelli come nuovo responsabile scientifico, che porterà all’iniziativa il contributo della sua esperienza accademica e clinica.

Il Premio Marco Mirra

Nel corso del congresso sarà assegnato anche il Premio Marco Mirra, giunto alla sua seconda edizione. Il riconoscimento è dedicato ai giovani professionisti che si distinguono per attività di ricerca e contributi innovativi nel campo della cardiologia.

È attualmente aperta la call for abstract, attraverso la quale verranno selezionati i lavori scientifici che concorreranno al premio.

Informazioni sull’evento

Il Top Meeting Cardiology si svolgerà a Castellammare di Stabia, in una location che unisce il fascino del Golfo di Napoli alla tradizione scientifica e culturale del territorio.

Date: 15 – 16 maggio 2026

Luogo: Castellammare di Stabia (Napoli)

Informazioni: www.topmeetingcardiology.it

L’organizzazione dell’evento è curata da Concreare, con la responsabilità degli eventi scientifici affidata alla dottoressa Rosanna Ovallesso.