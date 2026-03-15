Napoli, uomo ferito con un coltello in via Salvator Rosa: indagini in corso

Un uomo di 36 anni è rimasto ferito da una coltellata nel pomeriggio a Napoli mentre si trovava in via Salvator Rosa, una delle principali arterie della città. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, l’uomo sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter mentre stava camminando lungo la strada. Durante l’incontro, per cause ancora da chiarire, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo alla gamba.

Il 36enne è stato successivamente trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno prestato le prime cure. Dopo essere stato medicato, l’uomo avrebbe deciso di lasciare la struttura sanitaria firmando le dimissioni, senza ulteriori trattamenti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della pattuglia del Vomero, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a identificare gli autori dell’aggressione.

Al momento non è chiaro il movente dell’episodio, né se tra la vittima e gli aggressori vi fosse un precedente rapporto.

Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.