POMIGLIANO D’ARCO (NA). Nota dell’amministrazione comunale sulle notizie inesatte riportate su alcuni organi di stampa

Contrariamente a quanto riportato stamattina da organi di stampa riguardo un’interrogazione sull’assunzione del comandante della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, Luigi Maiello, si precisa quanto segue: la sessione del Consiglio Comunale in cui si discuterà l’interrogazione dei 19 consiglieri comunali si svolgerà non oggi, ma domani, 29 settembre, alle 15. L’idea di una tensione tra il sindaco Russo e il comandante Maiello è infondata. Infatti, il Sindaco non ha firmato l’interrogazione e sarà lui stesso o un suo delegato a rispondere a nome dell’amministrazione comunale. Per cui si fa notare che il Sindaco non è l’attore principale, ma piuttosto il destinatario di questa interrogazione. Si evidenzia anche che la risposta dell’Amministrazione Comunale potrebbe essere anche in favore del Comandante della Polizia Municipale Locale e chiarire una volta per tutte questa vicenda che si trascina da tempo. Quindi, appare del tutto pretestuoso in questa vicenda creare una inutile e provocatoria contrapposizione tra il primo cittadino ed il comandante.