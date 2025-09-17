Pollena Trocchia si veste di sport: arriva la Proloco’s Cup

La Pro Loco di Pollena Trocchia è orgogliosa di presentare un evento speciale che unirà sport, divertimento e comunità: la Proloco’s Cup, in programma domenica 28 settembre presso La Villetta (Via Calabrese, 182 – Pollena Trocchia). Una giornata all’insegna dell’attività fisica, della socializzazione e dello spirito di squadra, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età.
Una giornata di sport per tutti
La manifestazione, che si svolgerà dalle 15:00 alle 21:00, sarà un vero e proprio contenitore di sport e passione. Il torneo one day prevede sfide entusiasmanti in tre discipline:
• Calcio – lo sport più amato, pronto a regalare emozioni e adrenalina;
• Bocce – tradizione e precisione per tutte le generazioni;
• Biliardino – divertimento e competizione a colpi di stecca.
Gli atleti, amatoriali e appassionati, si contenderanno trofei e ricchi montepremi, in un’atmosfera di festa e partecipazione.
Un’occasione per stare insieme
Oltre alla dimensione sportiva, la Proloco’s Cup vuole essere un momento di incontro e aggregazione per tutta la cittadinanza. L’iniziativa mira a valorizzare lo sport come strumento di socialità e benessere, creando una domenica diversa da trascorrere insieme tra amici, famiglie e tifosi.
Informazioni e contatti
Per favorire la migliore organizzazione dell’evento, sono disponibili i riferimenti dei responsabili delle diverse discipline:
• Calcio: Giovanni Di Fiore – 338 8820262
• Bocce: Giorgio Cesario – 392 0724341
• Biliardino: Oreste De Miranda – 331 2835455
L’invito della Pro Loco
Il presidente Giovanni Di Fiore invita tutti i cittadini a partecipare:
“Sarà una giornata indimenticabile di sport e divertimento. Vi aspettiamo numerosi per giocare, tifare e vivere insieme una domenica all’insegna della passione sportiva.”
Dettagli dell’evento
• Data: Domenica 28 settembre
• Orario: 15:00 – 21:00
• Luogo: La Villetta, Via Calabrese 182, Pollena Trocchia
Non mancate a questa giornata dello sport: la Pro Loco vi aspetta per condividere sorrisi, competizione e tanto entusiasmo!