Padre accoltella il figlio a Mercogliano: 25enne ricoverato in ospedale

Mercogliano (Avellino) — Una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza nella notte di domenica a Mercogliano, quando un padre ha accoltellato il figlio al culmine di un acceso scontro domestico.

Il giovane, 25 anni, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino con ferite da taglio al volto e all’addome. È stato immediatamente ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza, dove resta sotto osservazione.

Secondo la prima ricostruzione, la discussione sarebbe degenerata rapidamente. Il padre avrebbe colpito il figlio con il calcio di una pistola scacciacani e, subito dopo, lo avrebbe ferito più volte con un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino. L’arma bianca è stata sequestrata e i militari hanno raccolto le testimonianze necessarie per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Il padre è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per accertare i motivi alla base della lite.