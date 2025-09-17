Fontanarosa accoglie l’Irpinia Express: un viaggio tra tradizioni, natura e cultura

FONTANAROSA (AVELLINO) – Domenica 21 settembre 2025 il treno storico dell’Irpinia Express farà tappa a Fontanarosa, il borgo che custodisce la memoria secolare del Carro di grano e l’antica maestria della lavorazione della pietra.

L’iniziativa, promossa da Fondazione FS Italiane in collaborazione con Regione Campania e Comune di Fontanarosa, rappresenta un’occasione unica per scoprire i paesaggi dell’entroterra e le bellezze culturali di un centro che si distingue per autenticità e radici profonde.

Un viaggio nel cuore del borgo

I viaggiatori, partiti da Avellino alle 9:00 a bordo del convoglio storico, saranno accolti alle 10:40 dalla comunità locale con la musica popolare dei giovani del paese: un segno di ospitalità che richiama l’anima genuina della festa di paese.

La mattinata sarà dedicata a una visita guidata tra vicoli, piazze, chiese e scorci tipici, dove la pietra viva racconta storie di artigiani e maestranze tramandate di generazione in generazione.

Sapori e tradizioni

Per il pranzo i partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra il pranzo a sacco, da consumare immersi nel paesaggio collinare, o l’esperienza gastronomica nei ristoranti locali, dove i piatti della tradizione irpina offrono il meglio della cucina contadina e delle eccellenze del territorio.

Arte della paglia e memoria comunitaria

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta del Museo Comunale e del Laboratorio della Paglia, luoghi che custodiscono il cuore pulsante della tradizione del Carro di Fontanarosa, patrimonio identitario che ogni anno si rinnova nella spettacolare costruzione del carro votivo, emblema di fede, sacrificio collettivo e arte condivisa.

L’esperienza dell’Irpinia Express

L’Irpinia Express non è solo un treno, ma un viaggio lento tra colline, vigneti e borghi, un modo per ritrovare il contatto con i paesaggi e la cultura del territorio. Fontanarosa, con la sua ospitalità e la ricchezza del suo patrimonio, si conferma tappa d’eccezione per chi desidera vivere un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa e immersa in una comunità che sa raccontarsi con semplicità e calore.

Informazioni utili

• Biglietti: acquistabili su www.trenitalia.com, www.fondazionefs.it, biglietterie e agenzie autorizzate.

• Costo A/R: adulti €11,80 – ragazzi (4-12 anni) €5,90.

• Rientro: previsto alle 17:30.

Fontanarosa vi aspetta per un viaggio tra natura, tradizioni e memoria, dove ogni pietra, ogni filo di paglia e ogni sorriso raccontano l’essenza più vera dell’Irpinia.