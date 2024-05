Pollena Trocchia: Consiglio Comunale approva sito alternativo per Antenna di Telefonia Mobile

Sito alternativo all’installazione di un’antenna di telefonia mobile sul territorio comunale di Pollena Trocchia, il consiglio comunale condivide all’unanimità la proposta della giunta Esposito. E arriva anche l’apprezzamento del neonato comitato civico. Nelle scorse ore il pubblico consesso del comune vesuviano è stato convocato per una riunione monotematica sull’infrastruttura per telecomunicazioni che Inwit, rete temporanea di imprese costituita da Tim e Vodafone, ha chiesto di realizzare in via Starzolla a Pollena Trocchia, suscitando le vive proteste dei residenti dell’area, preoccupati per la vicinanza dell’antenna alle abitazioni. Nell’immediato il sindaco Carlo Esposito ha firmato un’apposita ordinanza sindacale che, per motivi di sicurezza pubblica e privata, ha disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione del manufatto, avviando al contempo una verifica interna dell’iter che ha portato all’avvio dei lavori poi bloccati. A seguire, l’amministrazione comunale ha approvato la delibera di giunta 58 con la quale ha proposto ad Inwit un sito alternativo a quello di via Starzolla, nello specifico un’area di proprietà comunale attigua al locale cimitero, non lontana dal sito originariamente individuato per l’installazione dell’antenna e distante dalle abitazioni della zona. La delibera è stata quindi inviata alla rete di imprese e questa è stata convocata presso l’Ufficio Tecnico Comunale per le valutazioni del caso. «Pur in assenza di evidenze scientifiche sui rischi per la salute derivanti dalla vicinanza a impianti di telecomunicazioni, abbiamo voluto proporre un’alternativa seria e percorribile che riduca l’impatto ambientale e paesaggistico, tuteli la salute pubblica e al contempo non ostacoli lo sviluppo del territorio. Siamo lieti che la delibera di giunta da noi approvata sia stata condivisa all’unanimità dal consiglio comunale e abbia trovato anche l’apprezzamento del comitato civico appositamente costituitosi per la questione» ha commentato il sindaco Carlo Esposito. Il consiglio comunale ha deliberato altresì l’avvio di un apposito piano che disciplini la realizzazione di antenne di telefonia mobile sul territorio comunale per la redazione del quale le riunioni della Commissione consiliare preposta dovranno essere aperte alla associazioni locali sul tema.