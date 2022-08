La Direzione del Pd di ieri ha candidato nei collegi uninominali di interesse diretto dell’Irpinia, alla Camera ad Avellino il consigliere regionale in carica Maurizio Petracca. Nel collegio senatoriale di Benevento e Avellino c’è il chirurgo Carlo Iannace, già consigliere regionale eletto in una delle liste collegate al Governatore Vincenzo De Luca nel 2015. I termini per la presentazione delle candidature scadono il 22 agosto.