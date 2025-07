Poggiomarino, brutale aggressione in strada: 52enne accoltellato da un gruppo di giovanissimi

Poggiomarino (NA), 11 luglio 2025 – È in gravissime condizioni il 52enne aggredito nella serata di ieri in via Roma, nel pieno centro di Poggiomarino. L’uomo è stato pestato e accoltellato all’esterno di una pizzeria, al culmine di una lite scoppiata con un gruppo di giovanissimi, tuttora ricercati dalle forze dell’ordine. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la discussione sarebbe degenerata rapidamente in un violento pestaggio. I giovani – descritti come adolescenti, probabilmente minorenni – avrebbero colpito ripetutamente l’uomo con calci e pugni, per poi sferrare uno o più fendenti con un’arma da taglio. Dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe dileguato a piedi tra le strade adiacenti.

A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale in condizioni critiche. I medici mantengono il massimo riserbo, ma la prognosi resta riservata.

Intanto è scattata una vera e propria caccia ai responsabili. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per identificare i giovani aggressori, alcuni dei quali potrebbero essere già noti alle autorità.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale. «Una violenza inaudita, assurda», commenta un commerciante della zona. «È impensabile che un litigio possa trasformarsi in un’aggressione simile, per di più da parte di ragazzini».

Il caso riaccende i riflettori sul fenomeno delle cosiddette baby gang, già oggetto di allarme sociale in varie zone del napoletano. Giovani sempre più spesso protagonisti di episodi di violenza gratuita, anche con l’uso di armi, e sempre più precocemente coinvolti in dinamiche criminali.

Le indagini sono in corso. Le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti e a collaborare per aiutare a fare luce su quanto accaduto. La città, intanto, resta con il fiato sospeso, sperando in un miglioramento delle condizioni del 52enne e chiedendo giustizia.