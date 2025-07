Avella, fioriere in Piazza Municipio per impedire la sosta selvaggia: il chiarimento del Sindaco

Nei giorni scorsi ad Avella, in Piazza Municipio, sono comparse alcune fioriere posizionate in prossimità dei passaggi pedonali e delle rampe per disabili, suscitando domande e osservazioni da parte dei cittadini. A fare chiarezza è intervenuto direttamente il Sindaco di Avella, spiegando le ragioni di tale intervento.

In vista dell’aumento del flusso turistico previsto in questi giorni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare una misura temporanea per contrastare la sosta abusiva di auto e moto, fenomeno che troppo spesso impedisce il passaggio sicuro di persone con disabilità e di genitori con passeggini.

“Si tratta – ha precisato il Sindaco – di una soluzione momentanea, adottata per tutelare l’accessibilità e la sicurezza di tutti i cittadini. In molti casi, purtroppo, i veicoli in sosta vietata ostacolano le rampe e rendono difficoltoso il transito”.

Le fioriere, dunque, non costituiscono un ostacolo ma un mezzo dissuasivo pensato per proteggere gli accessi riservati. Il Sindaco ha inoltre annunciato che, al termine di questa fase, verrà realizzato un intervento strutturale con l’installazione di dissuasori fissi o tornelli, in collaborazione con la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale.

“Il passaggio pedonale è e resterà sempre garantito – ha ribadito il primo cittadino – perché abbiamo a cuore la vivibilità, l’ordine urbano e il rispetto degli spazi pubblici, soprattutto per chi si trova in condizioni di maggiore fragilità”.

L’intervento rappresenta, quindi, un primo passo verso una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile e inclusiva, in una piazza centrale e simbolica della vita cittadina.