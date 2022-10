Piazzolla di Nola (NA). Ecco la mostra itinerante dal titolo “In viaggio con D10S”

Parte oggi l’evento tanto atteso “IN VIAGGIO CON D10S” dedicato al calciatore più forte del panorama calcistico mondiale: Diego Armando Maradona. Dal 28 al 30 ottobre 2022 presso la “ Masseria Club” in Piazzolla di Nola (NA) con orario continuato dalle ore 10 fino alle ore 20 ci sarà la mostra itinerante dedicata al più grande calciatore di tutti i tempi. Sarà possibile ammirare da vicino numerosi cimeli appartenuti al campione argentino nei suoi sette anni di permanenza a Napoli. Un percorso che parte dalle innumerevoli casacche da gioco, alle tute, ai ricordi video fino alla teca contenente la sua scarpetta da gioco e tanto altro ancora. Questa mostra è patrimonio della famiglia Vignati. L’evento ha caratura sociale, in quanto una parte del ricavato sarà destinata all’ospedale Pausillipon di Napoli per regalare un sorriso alle persone e ai bambini meno fortunati. Abbinato al biglietto d’ ingresso, ci sarà l’estrazione di una maglia da calcio della SSC Napoli. Tante le novità in programma in questo week end per celebrare anche il compleanno di Diego, dalla presenza di ex calciatori del Napoli ai collegamenti radio e televisivi di programmi sportivi. Certa la presenza di chi ha accompagnato il Pibe de oro nella sua avventura napoletana, dalla governante di casa Maradona, alla segretaria Cecilia e tante altre personalità che non sveleremo. Rinnoviamo l’appuntamento per questo week end presso la Masseria Club in Piazzolla di Nola.