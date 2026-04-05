Pianura, aggredisce l’ex moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Una violenta aggressione si è verificata a Pianura, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver colpito al volto l’ex moglie utilizzando una cassa bluetooth.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in stato di astinenza da sostanze stupefacenti – si sarebbe recato dalla donna chiedendo alcuni vestiti da rivendere. Al rifiuto della ex, la situazione è degenerata rapidamente fino all’aggressione.

Determinante l’intervento del figlio della coppia, che si trovava nei pressi e ha soccorso la madre, evitando conseguenze ancora più gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rione Traiano, che hanno rintracciato il 48enne poco distante dall’abitazione. L’uomo era in possesso di alcuni attrezzi, tra cui un piccone, una sega e due pinze.

Arrestato, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

La donna, ferita al volto, è stata medicata: per lei una prognosi di circa 30 giorni per traumi e contusioni.