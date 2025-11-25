Fabio Siricio è il nuovo sindaco di Monteforte Irpino: vittoria al termine di uno scrutinio combattuto

Monteforte Irpino ha scelto il suo nuovo sindaco. Fabio Siricio, candidato della lista È Ora, conquista la guida del comune al termine di uno scrutinio intenso e seguito passo dopo passo fino all’ultima sezione. La sua lista ha ottenuto 2384 voti, pari al 37,77%, affermandosi come la prima forza politica del territorio.

Al secondo posto si colloca la lista Scegliamo Monteforte, guidata da Paolo De Falco, che chiude con 2341 voti (37,09%). Un distacco di 43 voti, maturato nell’ultima parte dello spoglio, che conferma quanto equilibrata sia stata la competizione ma allo stesso tempo sancisce la vittoria chiara di Siricio.

La lista Noi, con candidata sindaca Giulia Valentino, conclude la consultazione con 1587 voti, pari al 25,14%, mantenendo una presenza significativa in più sezioni del comune.

Lo scrutinio ha raggiunto 6312 schede scrutinate su 6554 votanti, pari al 96,31%. Nel corso della serata non sono mancati momenti di tensione, con un breve stop tecnico al seggio 6 per la verifica delle schede, poi risolto regolarmente.

Il risultato finale premia la continuità e la distribuzione uniforme dei consensi ottenuti da Siricio nelle varie sezioni:

• Sez. 1: 326 voti

• Sez. 2: 353 voti

• Sez. 3: 373 voti

• Sez. 4: 217 voti

• Sez. 5: 315 voti

• Sez. 6: 258 voti

• Sez. 7: 261 voti

• Sez. 8: 279 voti

Una costanza che ha permesso alla lista È Ora di mantenere il vantaggio nei momenti decisivi della competizione.

Con la proclamazione ormai imminente, Fabio Siricio è a tutti gli effetti il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. La comunità si avvia ora verso una nuova fase amministrativa, con il compito per il nuovo primo cittadino di guidare il territorio nei prossimi cinque anni e rispondere alle aspettative di un elettorato che ha seguito con grande partecipazione ogni fase dello spoglio.