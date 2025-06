Perde il controllo dello scooter e muore a 32 anni nella notte

NAPOLI — Un terribile incidente ha spezzato la vita di un giovane di 32 anni nella notte tra venerdì e sabato, nel quartiere Chiaiano. Il dramma si è consumato intorno alle 2 in via Nuova Toscanella, a poca distanza dalla sede dell’Asl.

La vittima era alla guida di uno scooter Honda SH300 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Il veicolo ha sbandato e il conducente è finito violentemente contro il bordo del marciapiede alla sua destra. L’impatto è stato devastante.

Allertati immediatamente i soccorsi, il 32enne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli. I medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è stato constatato intorno alle 7 del mattino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si sta verificando la presenza di telecamere nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili. Lo scooter è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la necessità di un’autopsia.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui pericoli che si annidano lungo le arterie urbane, soprattutto nelle ore notturne.