Nola, la Festa dei Gigli 2025 entra nel vivo: alzate, costruzioni e postazioni dei comitati

A Nola fervono i preparativi per la Festa dei Gigli 2025, una delle celebrazioni popolari più iconiche della Campania, che ogni anno richiama migliaia di visitatori e appassionati. La città si prepara a vivere, come da tradizione, giornate intense all’insegna della fede, della musica e dell’orgoglio identitario, nel nome di San Paolino.

Con l’avvicinarsi della ballata, cuore pulsante della festa, i comitati sono già all’opera per la costruzione dei Gigli e della Barca. Di seguito, le date ufficiali delle alzate delle bordate, i luoghi di costruzione e le postazioni dei singoli comitati:

• Sarto

Alzata borda: 10 giugno

Costruzione: Piazza Collegio

Postazione: Piazza Clemenziano

• Ortolano

Alzata borda: 12 giugno

Costruzione: Piazza Paolo Maggio

Postazione: Piazza Paolo Maggio

• Fabbro

Alzata borda: 12 e 16 giugno

Costruzione: Piazza Giordano Bruno

Postazione: Piazza Giordano Bruno

• Salumiere

Alzata borda: 13 giugno

Costruzione: Piazza Collegio

Postazione: Piazza Collegio

• Bettoliere

Alzata borda: 14 giugno

Costruzione: Corso Tommaso Vitale n. 175

Postazione: Piazza Villa

• Panettiere

Alzata borda: dal 14 al 17 giugno

Costruzione: in fase di definizione

Postazione: Slargo Travaglia

• Beccaio

Alzata borda: 15 giugno

Costruzione: Piazza Collegio

Postazione: Piazza Immacolata

• Calzolaio

Alzata borda: 16 giugno

Costruzione: Piazza Marco Claudio Marcello

Postazione: Piazza Marco Claudio Marcello

• Barca

Costruzione: Vico Duomo

Postazione: Vico Duomo

L’atmosfera in città è già carica di entusiasmo. Le botteghe artigiane sono in fermento, i musicisti provano le paranze e i comitati rinnovano il patto di appartenenza con la comunità nolana. Tutto è pronto per onorare, ancora una volta, una tradizione secolare che unisce devozione religiosa, identità popolare e spettacolo urbano.