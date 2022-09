Perché scegliere le ripetizioni online

Con la riapertura delle scuole si riaffaccia il problema della scelta del modo più efficace di aiutare i propri figli con le materie nelle quali possono esserci alcune lacune.

Molti genitori si rivolgono a insegnanti per le ripetizioni, cercando il miglior rapporto qualità-prezzo, ma anche alla luce di considerazioni quali la distanza e la disponibilità degli insegnanti privati.

Da qualche anno, esistono piattaforme come quella di GoStudent, che offrono ripetizioni online, eliminando quindi la necessità di spostarsi fisicamente da casa sia per gli studenti che per gli insegnanti. Ma non è solo l’aspetto logistico a trarre vantaggio da questa possibilità. Vediamo quali sono gli altri validi motivi per affidarsi a questo servizio.

Come funzionano le ripetizioni online?

Esattamente come le ripetizioni tradizionali, le ripetizioni online prevedono l’incontro tra un insegnante e uno o più studenti per approfondire una materia scolastica o un aspetto di una materia o anche più materie per volta. La differenza sta nell’uso di Internet e di dispositivi quali computer o tablet per comunicare, eliminando quindi la necessità di incontrarsi di persona.

I vantaggi delle ripetizioni online

Nonostante non sempre sia la soluzione più indicata, per esempio per quelle materie che richiedono molta applicazione pratica, in generale questo approccio alle ripetizioni offre alcuni indiscutibili vantaggi rispetto al formato tradizionale.

Flessibilità

Il beneficio più evidente è la flessibilità: eliminando la necessità di spostarsi, è più facile organizzarsi e mantenere la costanza delle ripetizioni, per esempio durante l’estate quando si è in vacanza o in tutte le situazioni in si è impossibilitati a lasciare la propria casa. Non doversi spostare, inoltre, aiuta a risparmiare tempo ed è quindi più facile trovare un’ora o due per le ripetizioni tra i vari impegni della giornata.

Approccio personalizzato

Un altro vantaggio delle ripetizioni online è una più vasta scelta tra gli insegnanti, che permette di trovare la persona giusta con un approccio il più possibile affine alle necessità dello studente. Non è infatti solo la preparazione sulla propria materia a rendere un insegnante il più adatto, ma anche le sue capacità di comunicazione e la sua abilità a coinvolgere lo studente e a rendergli accessibili i concetti spiegati. Per questo poter consultare un database di migliaia di insegnanti referenziati aumenta le possibilità di trovare quello che fa proprio al caso proprio.

Prezzi

Anche dal punto di vista dei costi le ripetizioni online tendono ad essere più convenienti, infatti, eliminando la necessità di spostarsi, si annullano i costi dei trasporti sia per gli insegnanti che per gli studenti. Non solo: avere a disposizione più insegnanti tra i quali scegliere dà anche ai genitori la possibilità di paragonare i prezzi e scegliere la proposta migliore per il proprio budget.

Uso della tecnologia

La pandemia di Covid-19 ha dimostrato quanto sia importante la tecnologia nella sfera dell’istruzione, tra le altre. L’Education Report, un’indagine condotta da GoStudent su diversi paesi europei, ha messo in luce che ben il 96% degli studenti italiani ha utilizzato qualche forma di apprendimento online nell’anno passato.

Per questo è fondamentale che alunni e studenti abbiano familiarità con l’uso di Internet e delle tecnologie di telecomunicazione fin dalla più giovane età, sia per far fronte a situazioni come quella del distanziamento sociale, che per avere gli strumenti che saranno sicuramente necessari più avanti nel mondo del lavoro. L’utilizzo di ripetizioni online potrebbe essere un primo passo in questa direzione.