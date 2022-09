Mugnano – Festa della Madonna di Montevergine – le foto più belle

Il 12 settembre la Chiesa celebra il Santo Nome di Maria e a Mugnano del Cardinale si è reso onore alla Madonna di Montevergine. Ieri, alle 19, in via Marchese Ippolito è stato esposto il Quadro raffigurante la Vergine e don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa. Centinaia i fedeli presenti. Al termine della Celebrazione Eucaristica il Rettore ha ringraziato tutti coloro che si prodigano, ogni anno, per mantenere viva la tradizione del culto della Madonna di Montevergine. Il sacerdote ha dichiarato: “Mugnano è un paese in cui il culto Mariano è molto profondo, veneriamo Maria Santissima delle Grazie, la Madonna del Carmine, la Beata Maria Vergine dell’Ascolto e la Madonna di Montevergine. Questa chiesetta dedicata a Mamma Schiavona è situata nel cuore, nel centro storico del nostro paese ed è bello che le tradizioni vengano rispettate. Ho un desiderio: auspico che si possa fare una breve processione e portare il Quadro della Madonna, attraverso il centro storico, fin innanzi al Santuario di Santa Filomena”. Questo auspicio di don Giuseppe ha suscitato l’entusiasmo dei fedeli, sono diversi anni infatti che non si tiene la processione in onore della Madonna di Montevergine. La serata si è conclusa con uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio. (L. Carullo)

Ecco le foto più belle