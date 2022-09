VISCIANO. Il sindaco Trinchese presenzia all’apertura dell’anno scolastico. Ecco il suo pensiero

Sono sempre più convinto che per migliorare la qualità di vita di un paese bisogna iniziare dai bambini. Ieri, in qualità di sindaco di Visciano ho voluto presenziare all’apertura dell’anno scolastico della Scuola Paritaria primaria “Villaggio del fanciullo” e Scuola paritaria infanzia “Villaggio del sorriso” organizzato dalle suore. Oggi invece, presso l’IC Rossini Visciano -Camposano sono stato assieme all’amministrazione comunale di maggioranza, alla quale va il mio ringraziamento per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento, al corpo docenti e alla dirigenza scolastica, ad accogliere i nostri bambini dimostrando che, con la nostra presenza, saremo sempre attenti e pronti ad ascoltare ogni loro necessità, attuando ogni loro richiesta di nostra competenza. Inoltre, convinto che la scuola debba si formare ed istruire ma, non meno importante, debba essere anche il luogo in cui i bambini imparino a condividere momenti goliardici, ho voluto regalare l’animazione “L’Isola che non c’è” con gonfiabile e un gadget della ditta “Utile e futile” di Serino Luisa con l’augurio che possano vivere un anno scolastico all’altezza delle loro aspettative ed esigenze. Vederli sorridere, giocare insieme in un luogo istituzionale mi ha riempito di gioia e mi ha dato una carica maggiore, qualora ce ne fosse bisogno, per fare sempre del mio meglio! Con affetto,

Il Sindaco

Sabatino Trinchese