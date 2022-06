Pensionamento alla Guadagni di Cimitile.

Momento di festa all’I.C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile, si festeggia la pensione di due docenti della “Guadagni”.

A raggiungere questo meritato traguardo, le prof.sse Anna De Vivo e Angelica Napolitano che hanno salutato amici e alunni con i quali hanno condiviso esperienze di vita e di lavoro, anni di gioie professionali e di insegnamenti scanditi sempre dalla passione e l’amore per un lavoro che emoziona.

Non sono mancati lacrime e sorrisi, ma tutti hanno condiviso questo momento che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di vita.

La scuola è un luogo dove, come ama affermare la prof. Ssa Nappi Pasqualina, Dirigente dell’ I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI di Cimitile, nascono e si consolidano rapporti che contribuiscono a creare una società in continuo divenire che si nutre di emozioni che restano impresse nella mente di chi le vive: docenti, personale Ata e alunni.

La Scuola è un’istituzione complessa, ma assolve ad una funzione pedagogica, contribuisce alla formazione di alunni che diventeranno cittadini e come tali si porteranno dentro il bagaglio di contenuti e di valori acquisiti, quegli stessi alunni che a scuola impareranno a vivere in comunità, a condividere esperienze, a rincorrere sogni, speranze, dove impareranno ad essere liberi grazie ai loro docenti, formatori indispensabili al loro percorso di crescita che, in sinergia con la famiglia, trasmettono ideali assoluti in un mondo che ha smesso di emozionarsi, di sognare e diventano un punto di riferimento come la prof. Ssa Anna De Vivo e la prof. Ssa Angelica Napolitano che, dopo anni di insegnamento svolto con passione, amore e dedizione, hanno raggiunto la meritata pensione salutati con affetto e stima incondizionata dai colleghi, dalla Dirigente e dagli alunni che hanno formato e ai quali hanno donato la capacità di sognare e di appassionarsi ai loro insegnamenti, alla letteratura e alla musica.

Hanno formato generazioni di alunni, che sono cresciuti, che sono diventati adulti e che contribuiscono a diffondere gli insegnamenti di Anna e Angelica, che non si sono limitate al loro lavoro di docenti, ma hanno sempre garantito un aiuto a tutti, non facendo mai mancare il loro conforto nel momento del bisogno.

La Scuola di Cimitile è lieta di augurare alle neo pensionate una “nuova vita” ricca di gioie e soddisfazioni.

La pensione e la linea di un orizzonte dove raccogliere i sogni di una vita… Auguri!

adsense – Responsive – Post Articolo