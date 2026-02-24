Patronato, CAF e Servizi Energetici a Baiano, un punto unico a servizio di cittadini e contribuenti.

di Saverio Bellofatto

A Baiano, in via Marconi, è operativa l’associazione territoriale U.N.S.I.C. che oltre ad essere Centro di Assistenza Fiscale, si occupa di energia . In un unico posto si può accedere ai seguenti servizi: Cambi gestore, volture e subentri, nuovi allacci, posa contatore, riattivazioni, fibra ed efficientemente energetico. Referente di zona è Antonio Palma, professionista altamente qualificato, con esperienza ultratrentennale. Conosciuto e stimato per la sua disponibilità e cortesia, già da diversi anni si occupa dei servizi di patronato, con particolare esperienza nel campo della disoccupazione agricola, della dichiarazione dei redditi lavoratori dipendenti, contratti di locazione.

Oggi, con il continuo tartassamento dei call center, il cittadino può usufruire dei servizi di un centro altamente qualificato, con collaboratori e consulenti di grande serietà professionale.