Papa Leone XIV in raccoglimento alla tomba di San Pietro e dei suoi predecessori dopo la Messa al Verano

CITTÀ DEL VATICANO – In occasione della Commemorazione dei fedeli defunti, Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nel Cimitero Monumentale del Verano, elevando preghiere per tutte le anime dei defunti e affidandole alla misericordia di Dio.

Al termine della celebrazione, il Santo Padre si è recato in Vaticano per un momento di preghiera personale nella cripta della Basilica di San Pietro, dove ha sostato dinanzi alla tomba dell’Apostolo Pietro, cuore spirituale della Chiesa e fondamento della fede cristiana.

Il Pontefice ha voluto estendere il suo raccoglimento anche alle tombe dei suoi predecessori, rendendo omaggio ai Papi che lo hanno preceduto nel servizio alla Chiesa universale. Un gesto carico di significato, che richiama il legame di continuità e comunione tra i successori di Pietro e la storia millenaria del papato.

Tra silenzio e meditazione, Papa Leone XIV ha pregato per i defunti, per la pace nel mondo e per la Chiesa, rinnovando l’invito alla speranza e alla fiducia nella vita eterna, fulcro della fede cristiana.

Un momento di profonda spiritualità e cultura della memoria, in cui il Santo Padre ha testimoniato ancora una volta la centralità della preghiera e della memoria dei defunti come espressione viva della comunione dei santi.

Credito foto: Vatican Media