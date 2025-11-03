Pallacanestro Baiano travolgente: vittoria su Solofra e festa di Halloween per i più piccoli

La Pallacanestro Baiano continua a sorridere: netta affermazione per 66-46 contro Solofra, al termine di una gara controllata sin dalle prime battute. La squadra baianese ha mostrato solidità difensiva e un ottimo gioco di squadra, trovando ritmo e fiducia in attacco.

Coach e staff possono dirsi soddisfatti di una prestazione che conferma la crescita del gruppo, capace di gestire i momenti chiave con maturità e concentrazione.

Nel frattempo, giovedì 30 ottobre si è svolta la giornata di Halloween dedicata ai piccoli del minibasket, tra giochi, travestimenti e tanto divertimento: un modo perfetto per unire sport e socialità.

A breve, inoltre, prenderanno il via anche i campionati Esordienti e Under 14, segno di un movimento giovanile in continua espansione e di una società sempre più impegnata nella valorizzazione dei propri ragazzi.

Una vittoria sul campo e una crescita costante fuori dal parquet: la Pallacanestro Baiano continua a costruire il proprio futuro, passo dopo passo.