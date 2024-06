Accessibilità e inclusione lavorativa per persone con autismo al Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, siglato protocollo d’intesa tra DIARC Federico II e la Cooperativa ‘Il Tulipano’

Presso il Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi sono stati presentati i risultati del progetto di ricerca e sperimentazione dei percorsi accessibili di visita in VR e in presenza condotti dalla prof. Alessandra Pagliano, del DIARC Federico II, con la collaborazione della Cooperativa ‘Il Tulipano’. Il lavoro ha prodotto un video-tour della sagrestia del Complesso Monumentale con una guida d’eccezione, Giorgio Vasari. Grazie alla realtà virtuale l’artista accompagnerà i visitatori in un’esperienza ludico-didattica alla scoperta delle proprie opere, attraverso uno storytelling chiaro, ordinato e interattivo, realizzato con il contributo dei ragazzi del Tulipano Hub. In occasione della presentazione dei risultati del progetto i presenti hanno potuto provare il video-tour, che anticipa e non sostituisce le attività in presenza, per poi cimentarsi in una coinvolgente escape-room, con indizi nascosti nelle tarsie lignee che adornano la sagrestia. Il tutto sotto la guida dei ragazzi del Tulipano.

“E’ stata un’esperienza veramente emozionante e sono soddisfatto di essere riuscito a parlare a un pubblico così ampio – racconta Andrea Calabrese, del Tulipano Hub, intervenuto durante la presentazione – Con il Tulipano stiamo raggiungendo traguardi importanti nel portare all’attenzione delle persone il tema dell’accessibilità e non possiamo che esserne fieri, soprattutto quando vediamo il risultato del nostro lavoro”.

Al termine dell’esperienza, il gruppo di ricerca del DIARC Federico II ha siglato un protocollo d’intesa che cede, in via esclusiva, i diritti di utilizzo del video-tour alla Cooperativa ‘Il Tulipano’, così da avviare percorsi di inserimento lavorativo per ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva presso la Sagrestia del Vasari.