Orgoglio irpino: Cianciulli in prima squadra, da Montella alla Fiorentina tra sacrifici e sogni

MONTELLA – Un momento speciale, di quelli che ripagano anni di lavoro, sacrificio e passione. Salvatore Cianciulli, giovane talento originario di Montella, è stato convocato in prima squadra per la gara di questa sera tra Fiorentina e Lazio, in programma lunedì 13 aprile 2026.

Un traguardo importante che riempie d’orgoglio non solo la Fiorentina, ma anche tutto il territorio irpino e le realtà che hanno accompagnato il ragazzo nel suo percorso di crescita. Cianciulli è infatti cresciuto calcisticamente nell’ASD Montella Football Academy, in collaborazione con la Peluso Academy, dove ha mosso i primi passi costruendo le basi del suo futuro.

Proprio nella Peluso Academy ha militato per tre anni, formandosi sotto la guida di mister Antonio Peluso, prima del passaggio al club viola. Un percorso fatto di impegno quotidiano e dedizione, che oggi trova una prima, significativa consacrazione.

Tra i protagonisti di questo cammino c’è dunque un ragazzo che ha saputo distinguersi, arrivando fino a indossare la maglia della Fiorentina e a vivere l’emozione della prima squadra, contribuendo anche a importanti successi e alzando al cielo una coppa dal grande valore storico.

Un risultato che dà ulteriore lustro alla Peluso Academy, da anni punto di riferimento nella formazione dei giovani calciatori, capace di accompagnare diversi talenti verso i settori giovanili di società di primo piano. Una realtà costruita con passione e competenza, nel solco tracciato da Biagio Peluso, figura centrale nello sviluppo di un progetto sportivo che continua a dare frutti.

Quella di Cianciulli è una storia che parla di sogni che prendono forma, di sacrifici che trovano risposta sul campo e di un territorio che continua a credere nei propri giovani.

E questa convocazione, oggi, è solo l’inizio.