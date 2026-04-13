Moschiano, nasce il Centro per le Famiglie: attivo lo sportello del progetto “Insieme si vince”

MOSCHIANO – Un nuovo punto di riferimento per il territorio prende vita nel cuore del Vallo di Lauro. È stato attivato ufficialmente a Moschiano lo sportello del progetto “Insieme si vince”, un’iniziativa dedicata al sostegno delle famiglie e alla tutela dei minori, promossa dall’associazione “Un mondo magico Odv” con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un servizio pensato per offrire ascolto, supporto e strumenti concreti a chi vive situazioni di difficoltà, trasformando il Comune in un presidio attivo per il benessere sociale e la protezione dei più giovani.

Al centro del progetto c’è la prevenzione e il contrasto all’abuso sui minorenni, con particolare attenzione anche ai rischi legati al mondo digitale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare famiglie, insegnanti e ragazzi, fornendo le competenze necessarie per riconoscere segnali di pericolo e intervenire in modo tempestivo.

Lo sportello, completamente gratuito, offrirà un servizio multidisciplinare articolato su più livelli. È previsto uno spazio di ascolto psicologico, rivolto sia ai minori che affrontano difficoltà emotive o relazionali, sia ai genitori che necessitano di supporto per affrontare momenti delicati come separazioni, lutti o crisi familiari. Accanto a questo, sarà attivo uno sportello legale per orientare i cittadini tra diritti, tutele e percorsi giudiziari. Completa il servizio uno sportello di accoglienza sociale, pensato per garantire un intervento immediato nei casi di disagio o vulnerabilità, con un’attenzione particolare anche ai minori stranieri non accompagnati.

Un ruolo fondamentale sarà svolto anche dalle scuole. Il progetto, infatti, non si limiterà agli spazi comunali ma entrerà direttamente nelle aule, con incontri periodici che vedranno il coinvolgimento di studenti e docenti. Attraverso il dialogo con specialisti, si punta a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza, dell’educazione digitale e della prevenzione.

Con l’avvio dello sportello “Insieme si vince”, Moschiano compie un passo importante verso una comunità più attenta, inclusiva e capace di rispondere in maniera concreta ai bisogni dei cittadini, in particolare dei più fragili. Un segnale forte che mette al centro le famiglie e il futuro delle nuove generazioni.