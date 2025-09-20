Ora Solare 2025: ecco la data del cambio

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 torna l’ora solare: alle 03:00 le lancette dovranno essere spostate un’ora indietro, regalandoci così 60 minuti di sonno in più.

Il ritorno all’ora solare porta con sé anche effetti immediati: il sole tramonterà prima, le giornate saranno più corte e molti dovranno adattarsi a nuovi ritmi, spesso con stanchezza e difficoltà di concentrazione nelle prime settimane.

Nessuna novità legislativa: il cambio avviene come sempre nell’ultima domenica di ottobre, che nel 2025 cade il 26.

Per tornare all’ora legale dovremo attendere la primavera del 2026, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo.