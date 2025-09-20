Baiano, il consigliere De Vito sotto accusa: “Lezioni di vita gratis dal prof. Alaia”

Confrontarsi con chi, come Vincenzo De Vito, consigliere delegato ai trasporti del Comune di Baiano, si trova professionalmente sotto l’ala di Umberto De Gregorio e dell’EAV, equivale a infliggere uno schiaffo alla dignità dell’intero popolo baianese.

Parliamo infatti di un contratto a tempo determinato, rinnovato con cadenza semestrale, che lo rende figura tutt’altro che libera e indipendente. Nonostante ciò, De Vito ha avuto la sfacciataggine di uscire allo scoperto dopo oltre un anno di lotte, manifestazioni e confronti pubblici, per difendere un operato che, nei fatti, fa acqua da tutte le parti.

L’ex sindaco di Sperone, il dott. Salvatore Alaia, non ha perso l’occasione per bacchettarlo con durezza: gli augura ironicamente un futuro da dirigente in EAV o in Air, ricordando che De Vito è già inserito nelle graduatorie come autista dopo aver superato le selezioni. Una prospettiva che la dice lunga sul confine labile tra incarico politico e percorso personale.

Alaia, con la sua consueta schiettezza, gli concede però una via d’uscita: l’unica possibilità di riscatto per De Vito sarebbe quella di “andare a lezione” dal professore Alaia stesso, pronto è a titolo gratuito a impartirgli insegnamenti di vita, di dignità e di coerenza.

In un tempo in cui i cittadini chiedono trasparenza e serietà, l’atteggiamento di De Vito appare come un boomerang: più che rappresentare i baianesi, difende interessi di parte. La politica ridotta a farsa, insomma.