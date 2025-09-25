James Senese ricoverato al Cardarelli: condizioni critiche per il sassofonista napoletano

Momenti di forte apprensione per James Senese, 80 anni, icona del jazz e della musica napoletana. Il musicista è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave polmonite. Fonti sanitarie confermano che si trova nel reparto di Rianimazione e che la prognosi resta riservata.

Senese, nato a Napoli da madre italiana e padre statunitense, è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani e internazionali. Cresciuto nel quartiere Miano, ha mosso i primi passi musicali negli anni ’60 con gli Showmen, insieme a Mario Musella, per poi fondare negli anni ’70 lo storico gruppo Napoli Centrale. La sua carriera è stata segnata da una lunga e intensa collaborazione con Pino Daniele, con cui ha registrato alcuni dei dischi più amati del cantautore partenopeo.

Oltre alla musica, Senese ha preso parte anche al cinema, interpretando se stesso nel film No grazie, il caffè mi rende nervoso. Sempre legato alla sua città, è rimasto fedele al cosiddetto neapolitan sound, rifiutando di piegarsi alle logiche del mercato discografico. Lo scorso maggio ha pubblicato il suo ultimo lavoro, “Chesta nun è ‘a Terra mia”, un disco che ha descritto come un atto di resistenza artistica e personale.

L’ospedale, in una breve nota, ha parlato di “condizioni critiche” dovute a una “infezione severa insorta nella serata di ieri”, che ha reso necessario il trasferimento in Rianimazione.

La comunità musicale e i fan restano in attesa di aggiornamenti, uniti nell’augurio che il sassofonista simbolo di Napoli possa superare questa difficile prova.