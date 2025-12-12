Natale in casa Artecard: un anno di cultura in Campania

Natale in Casa Artecard: un anno di cultura

Per Natale arrivano due nuovi pass culturali che offrono un tour esperienziale di 365 giorni nei principali luoghi d’interesse della Campania: un percorso che inizia durante le festività e prosegue per tutto il 2026. In questa occasione campania>artecard presenta il programma “Natale in casa Artecard”, pensato per promuovere — grazie agli abbonamenti annuali Artecard 365 Lite e Artecard 365 Gold — la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale regionale, rafforzando il legame tra cittadini e luoghi della cultura.

Un calendario di appuntamenti ed esperienze che trasformano il Natale in un momento di condivisione, bellezza e identità, offrendo al pubblico la possibilità di vivere la cultura come esperienza immersiva e partecipata. Le attività, in programma per l’intero periodo festivo, si inseriscono nel percorso di valorizzazione promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec per rendere il patrimonio sempre più accessibile, inclusivo e centrale nella vita delle comunità.

Tradizione e innovazione: la Smorfia dell’Arte

Il programma prende avvio mercoledì 17 dicembre, alle ore 12.00 in Piazza del Gesù a Napoli, con la “Smorfia dell’Arte”, iniziativa che unisce tradizione popolare e divulgazione culturale grazie alla partecipazione di Marisa Laurito e Amedeo Colella. Durante l’incontro verranno estratti dieci numeri fortunati che permetteranno ai partecipanti di vincere gadget esclusivi e scoprire curiosità sui più affascinanti siti culturali della regione.

Eccellenze del territorio: cultura, artigianato e gusto

Tra le iniziative anche la collaborazione con Gay-Odin, storica eccellenza dolciaria napoletana, che per il Natale propone una scatola di cioccolatini in edizione limitata contenente un abbonamento Artecard 365 Gold o Lite. Nove gianduiotti artigianali accompagnano simbolicamente il viaggio alla scoperta dei musei, dei parchi archeologici e dei luoghi della cultura campani.

Esperienze riservate ai possessori Artecard

Il programma include tour guidati esclusivi in alcuni dei più significativi siti culturali della regione:

Venerdì 19 dicembre – Reggia di Caserta: anteprima speciale della mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”.

Sabato 27 dicembre – Museo Archeologico Nazionale di Napoli: visita guidata con Amedeo Colella per riscoprire uno dei più importanti musei archeologici del mondo.

Lunedì 29 dicembre – Certosa e Museo di San Martino: un percorso tra paesaggio, architettura e memoria, sempre con la partecipazione di Amedeo Colella.

Un cofanetto speciale per un anno di cultura

Per tutto il periodo natalizio, l’Infopoint di Piazza del Gesù offre la possibilità di acquistare i pass Artecard 365 in un elegante cofanetto cartaceo, ideato come confezione regalo esclusiva. Un dono raffinato che racchiude un anno di scoperte, bellezza e partecipazione culturale.

Cultura contemporanea: l’incontro con Mercato Meraviglia

Il percorso natalizio di campania>artecard dialoga con la creatività contemporanea attraverso la partecipazione al Mercato Meraviglia, evento dedicato al design indipendente che si svolgerà dal 12 al 14 dicembre alla Santissima community HUB. Un’occasione per avvicinare nuovi pubblici, valorizzare luoghi meno conosciuti di Napoli e promuovere una cultura condivisa e partecipata.

Un omaggio che racconta il valore della cultura

Dal 26 dicembre l’Infopoint di Piazza del Gesù diventa simbolo di questo percorso: chi acquisterà una campania>artecard 365 Gold o Lite riceverà in omaggio una speciale calza della Befana brandizzata Artecard, gesto semplice ma significativo che ribadisce come la cultura possa essere un dono concreto, accessibile e duraturo.