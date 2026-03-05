Omicidio a Sant’Egidio del Monte Albino: il gip conferma il carcere per la moglie della vittima

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO — Resta in carcere Raffaella Cirillo, la donna di 54 anni fermata nei giorni scorsi per la morte del marito Franco Vitolo, il 60enne deceduto la sera del 28 febbraio nel comune dell’Agro nocerino-sarnese.

La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, che al termine dell’udienza di convalida ha confermato la misura cautelare già disposta dopo il fermo. L’udienza, durata circa due ore, si è svolta direttamente all’interno della casa circondariale di Salerno.

Secondo quanto emerso, il magistrato avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza indicati dalla Procura. Nel corso dell’interrogatorio la donna, assistita dall’avvocato Concetta Galotto, avrebbe risposto alle domande degli inquirenti ribadendo la versione dei fatti già fornita nelle prime fasi dell’indagine.

Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della morte di Vitolo. Un passaggio decisivo sarà rappresentato dall’autopsia, prevista presso l’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso.

Gli investigatori dovranno infatti accertare se la morte dell’uomo sia stata provocata dalla ferita da arma da taglio riscontrata sul corpo oppure se il 60enne possa essere stato colto da un malore dopo l’aggressione.

L’esame medico-legale sarà fondamentale per chiarire i contorni della vicenda e fornire elementi utili alle indagini ancora in corso.