Napoli, accoltellamento su un bus al Vomero: donna ferita, arrestato l’aggressore

NAPOLI — Attimi di terrore su un autobus nel quartiere Vomero, dove una donna è stata accoltellata da un uomo mentre il mezzo percorreva via Simone Martini. L’episodio, avvenuto nella serata di giovedì 5 marzo, ha scatenato il panico tra i passeggeri presenti a bordo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe consumata all’improvviso durante il tragitto. L’uomo avrebbe estratto un coltello e colpito la donna, generando momenti di grande tensione all’interno del bus. Alcuni passeggeri sono intervenuti immediatamente nel tentativo di fermarlo e mettere in salvo la vittima.

La situazione è degenerata in pochi istanti: l’aggressore è stato bloccato dai presenti e, secondo quanto emerso, avrebbe rischiato il linciaggio prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Determinante l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, giunti rapidamente sul posto. I militari hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno arrestato, riportando la calma tra i passeggeri ancora sotto shock.

La donna ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli. Secondo le prime informazioni, sarebbe arrivata in pronto soccorso cosciente, dove i medici hanno avviato gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione nel quartiere collinare, uno dei più frequentati della città, e ha riacceso il tema della sicurezza sui mezzi pubblici. Nel frattempo i carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire il movente dell’aggressione.