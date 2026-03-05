Quadrelle verso il voto: trattative riservate e liste quasi pronte

Di Piccolo Francesco

A Quadrelle la corsa verso le elezioni comunali è partita con un’accelerazione che ha sorpreso molti osservatori. Nel giro di poche settimane le principali squadre politiche hanno già messo sul tavolo una base solida di candidati, dando subito il segnale di una sfida destinata ad animare la vita pubblica del paese nei prossimi mesi.

L’appuntamento con le urne è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio, mentre la scadenza per la presentazione ufficiale delle liste è prevista per sabato 25 aprile alle ore 12:00. Una data che lascia ancora diverse settimane di tempo, ma che ha già avviato una fase intensa di costruzione politica.

Dopo una partenza definita da molti “col botto”, la situazione sembra essere entrata in una fase di apparente rallentamento. In realtà si tratta della classica pausa tattica che accompagna la composizione delle liste. Al momento, infatti, entrambe le principali compagini politiche hanno già individuato sei candidati ciascuna, mentre restano da riempire le ultime quattro caselle. Un passaggio tutt’altro che secondario, considerando che a Quadrelle ogni lista dovrà essere composta da dieci candidati consiglieri oltre al candidato sindaco.

È proprio in questa fase che si muovono le dinamiche più delicate della politica locale: contatti, confronti e verifiche che avvengono lontano dai riflettori, ma che serviranno a definire gli equilibri finali delle squadre.

Ad oggi le liste che appaiono più strutturate sono due, mentre una terza ipotesi resta ancora sullo sfondo.

La prima squadra è quella di “Quadrelle Civica”, guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero e sostenuta dal sindaco uscente Simone Rozza. Nella compagine figurano già i nomi di Fortunato Conte, Francesco Ciccarelli e Gaetana Sgambati, ai quali si affiancano Angela Acierno e Giuseppe Ferrara.

Sul fronte opposto prende forma la lista “Quadrelle Futura”, guidata dal candidato sindaco Carmine Isola. Nella squadra risultano già indicati Salvatore Capriglione, Angelo Colucci, Antonio Spizzuocco, Felice Angelo Conte, Antonio Montella e Stefania Caruso.

Parallelamente, nelle scorse settimane si è parlato anche della possibile nascita di una terza lista guidata dalla dottoressa Carmen Napolitano, ipotesi che al momento resta ancora da verificare nella sua effettiva concretizzazione.

Il quadro resta dunque in movimento. In queste settimane continuano infatti i contatti tra gruppi e famiglie politiche del paese, che da sempre rappresentano un elemento determinante negli equilibri elettorali locali.

La sensazione diffusa è che la partita sia solo all’inizio. Le liste sono già a buon punto, ma proprio gli ultimi quattro nomi che completeranno ciascuna squadra potrebbero diventare decisivi per definire gli equilibri della sfida amministrativa.

Per ora la politica locale procede con cautela. Ma con diverse settimane ancora davanti prima della presentazione ufficiale delle liste, è difficile pensare che il dibattito resti a lungo in questa fase di apparente quiete. A Quadrelle la campagna elettorale è appena cominciata.