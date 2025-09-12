Ogni rombo, un ricordo: Altavilla Irpina celebra Mario Severino

Domani, sabato 13 settembre 2025, Altavilla Irpina ospiterà la prima edizione del raduno motociclistico promosso dal gruppo Lupi on the Road, un evento dal titolo evocativo: “Ogni rombo un ricordo, ogni curva un’emozione”, dedicato alla memoria di Mario Severino.

Una manifestazione che non è soltanto un raduno di appassionati delle due ruote, ma soprattutto un momento di memoria, passione e comunità, in cui i motori si uniscono al cuore per celebrare la vita e il ricordo di chi non c’è più.

L’intera giornata sarà animata da un ricco programma di appuntamenti, tra percorsi in moto, momenti di aggregazione e occasioni di condivisione che trasformeranno Altavilla Irpina in un crocevia di amicizia e passione per le due ruote.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la benedizione impartita da Don Livio, un gesto di profonda spiritualità che suggellerà la giornata, sottolineando lo spirito di fratellanza e unione che caratterizza questa comunità.

Il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina e la partecipazione delle associazioni locali testimoniano come questo appuntamento sia già sentito come un evento di tutti, capace di tenere viva la memoria di Mario e di trasmettere valori di condivisione, rispetto e solidarietà.

Domani, ogni rombo di motore sarà un ricordo, ogni curva un'emozione, e l'intera comunità si stringerà attorno a Mario Severino e alla sua famiglia, in un abbraccio che profuma di libertà e amicizia.