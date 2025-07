Oggi, 30 luglio – Mugnano del Cardinale evita lo stop idrico: servizio garantito grazie alle riserve, ma resta l’allerta per cali di pressione in serata

MUGNANO DEL CARDINALE – Nessuna interruzione idrica nel corso della giornata di oggi, 30 luglio. A comunicarlo è il Comune, che in una nota ufficiale ha fatto sapere che, a seguito di ripetuti contatti tra il sindaco Alessandro Napolitano e i responsabili di Alto Calore Servizi S.p.A., è stato confermato che la sospensione dell’acqua programmata in diversi Comuni irpini non riguarderà Mugnano del Cardinale.

A evitare il disagio alla cittadinanza è stata la disponibilità delle riserve idriche locali, al momento ritenute sufficienti a garantire il servizio durante l’intera giornata. Tuttavia, non è da escludere un abbassamento della pressione o un calo del livello nei serbatoi nelle ore serali, a causa del mancato apporto quotidiano derivante dai lavori in corso a Serino.

L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di evitare ogni forma di spreco e informa che, in caso di necessità di chiusure notturne, sarà data comunicazione tempestiva attraverso i canali ufficiali.

Resta alta l’attenzione, dunque, per assicurare la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in tempo reale.